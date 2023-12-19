Рост акций "СПБ Биржи" достиг 10,2% на корпоративных новостях

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Акции "СПБ Биржи" выросли в начале торгов на Московской бирже во вторник на 10,2% (до 84,4 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

Расчетный депозитарий "СПБ биржи", где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит запрос в OFAC с предложением механизмов разблокировки активов.

Согласно сообщению торговой площадки, СПБ банк предложит вывести его из-под контроля находящейся под санкциями "СПБ биржи" за счет уменьшения ее доли в уставном капитале, а также уточнить генеральную лицензию OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока. Предложения также включают издание OFAC специальной лицензии или новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внес "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Также OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года.