"СПБ биржа" и ее депозитарий ведут переговоры с Гонконгом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" и ее расчетный депозитарий ведут переговоры с гонконгскими компаниями, разблокировка неамериканских ценных бумаг может произойти быстрее, говорится в презентации стратегии разблокировки активов СПБ банка, опубликованной на специально созданном сайте.

"СПБ биржа" 19 декабря сообщила, что согласовала стратегию разблокировки активов клиентов. Ее расчетный депозитарий - СПБ банк, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит запрос в OFAC с предложением механизмов разблокировки активов.

В презентации отмечается, что СПБ банк уже установил первичный контакт с OFAC через американских юристов, специализирующихся на санкционном праве.

СПБ банк предложит OFAC вывести его из-под контроля находящейся под санкциями "СПБ биржи" за счет уменьшения ее доли в уставном капитале, уточнить генеральную лицензию OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока. Предложения также включают издание OFAC специальной лицензии или новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

"СПБ биржа" попала под санкции Минфина США 2 ноября. Торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года.