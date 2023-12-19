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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $78,7 за баррель

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти во вторник из-за опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Ряд крупных компаний объявили о приостановке прохода танкеров через Красное море, в том числе, BP Plc и норвежская Equinor.

СПГ-танкеры также начинают пользоваться обходными путями, что, вероятно, приведет к увеличению сроков транспортировки сырья. Согласно данным Bloomberg, направление движения изменили по крайней мере пять СПГ-танкеров.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:30 по московскому времени составила $78,69 за баррель, что на $0,74 (0,95%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,53 (0,73%), до $73 за баррель.

Проблемы с крупнейшими торговыми путями обычно носят временный характер, и США, скорее всего, предпримут более решительные военные действия по устранению угроз, отметил основатель консалтинговой компании JTD Energy Services Джон Дрисколл.

По данным Jefferies, порядка 8% мировой транспортировки нефти проходит через Суэцкий канал.

Brent WTI Красное море
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