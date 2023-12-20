Котировки Brent стабилизировались у $79,16 за баррель

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть меняются слабо утром в среду после роста накануне, инвесторы продолжают следить за ситуацией с нападениями на суда в Красном море.

К 8:08 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,09%), до $79,16 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,28 (1,6%), до максимальных с 30 ноября $79,23 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,01 (0,01%), до $73,95 за баррель. За прошлую сессию контракт подорожал на $1,12 (1,5%) - до $73,94 за баррель.

Накануне поддержку котировкам оказала напряженность в Красном море. Йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все проходящие через него суда, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого стало известно о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Атаки повстанцев приводят к задержкам поставок нефти и повышают стоимость транспортировки, однако степень влияния этого фактора на нефтяные котировки оценить сложно, заявил MarketWatch рыночный аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада.