Рубль во вторник умеренно подешевел к основным валютам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань укрепились на Московской бирже по итогам вторника; рубль опустился к бивалютной корзине после укрепления в первой половине дня и в ожидании новых драйверов к позитивной динамике.

Курс доллара США составил 90,34 руб./$1 в 19:00, что на 28,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,07 руб./EUR1, подорожав на 63 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 43,89 копейки, до 94,27 руб. Курс китайского юаня подрос на 6,8 копейки - до 12,67 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к мировым валютам по итогам вторника в отсутствие явных стимулов к продолжению роста. Участники рынка продолжают анализировать поступающие новости, однако большинство из них почти не оказывают влияния на динамику валютных пар. Так, рынок проигнорировал информацию о введении странами Евросоюза 12-го пакета антироссийских санкций, так как он уже был учтен в котировках.

Новый пакет санкций ЕС против РФ

Новый, 12-й по счету пакет ограничительных мер Евросоюза, разработанных против России, опубликован в Официальном журнале ЕС.

Брюссель ввел запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию; принял решение расширить запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через РФ, распространив его на любые товары, которые могут иметь военное назначение.

Совет ЕС объявил, что 12-й пакет санкций включает Швейцарию в число стран, которые применяют аналогичные ограничительные меры к импорту металлургической продукции из РФ.

ЕС расширил санкционный список на 61 физическое лицо, включая членов ЦИК и Илью Медведева, сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, говорится в публикации.

Запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов весом от 1 карата, ограненных в третьих странах из российских алмазов, вступит в силу с 1 марта 2024 г., говорится в Q&A к 12-му пакету ограничительных мер против РФ, опубликованному Еврокомиссией.

Все члены G7 введут прямой запрет на импорт алмазов из России не позднее 1 января 2024 г., уточнила Еврокомиссия. Пока такой запрет ввели только США и Великобритания.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после утверждения ЕС 12-го санкционного пакета против РФ заявил о потерях западных компаний, ушедших из страны, и росте ВВП в России по итогам 2023 г. "Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов. Эти деньги остались в России", - написал он в своем телеграм-канале.

Банк России в первом полугодии 2024 года определится с публикацией прогноза по курсу рубля, если решит раскрывать эти данные, то курс точно не будет привязан к доллару США, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в рамках конференции Российской экономической школы.

В мировой практике принято раскрывать прогноз по ВВП, инфляции, процентной ставке и курсу национальной валюты. "Из этих четырех переменных три мы сейчас публикуем, обменный курс пока остается за рамками публикации. Естественно, он является частью всего модельного аппарата, и прогноз строится с учетом некой прогнозной траектории обменного курса, но публично мы ее не раскрываем", - отметил зампред ЦБ.

Он добавил, что в случае публикации прогноза курса рубля он будет представлен в виде диапазона. "Для какой именно переменной - это сейчас предмет обсуждения. Это точно не будет курс рубля к доллару", - заявил зампред ЦБ.

Говоря о волатильности курса рубля, он отметил, что "это нормальная ситуация для экономики с большим объемом сырьевых товаров в экспорте". Волатильность можно компенсировать за счет бюджетного правила, но полностью устранить этот эффект не получится.

Отвечая на вопрос, при каких условиях курс может вернуться к 69 рублям за доллар, Заботкин заявил, что это лежит за рамками базового прогноза ЦБ. "Наверно, есть такие условия, при которых это произойдет, но они лежат сильно за рамками нашего базового сценария", - сказал он.

Он отметил, что 70 рублей за доллар будет означать больший реальный обменный курс, чем он был в среднем в 2021 году. "Чтобы туда экономика пришла, необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были не хуже, чем они были в 2021 году, а видимо, заметно лучше, чем они были в 2021 году", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что ЦБ точно не намерен использовать валютные интервенции для поддержания курса на каком-то определенном уровне. Если внешние условия меняются настолько, что экономике показан более слабый курс, то попытка сопротивляться его ослаблению за счет траты валютных интервенций приведет лишь к тому, что валютные резервы закончатся, подчеркнул зампред ЦБ. В таком случае, в случае отсутствия валютных резервов, ЦБ уже не сможет купировать риски финансовой стабильности.

Комментарии аналитиков

"Курс рубля к доллару в начале недели разнонаправленно движется вокруг отметки 90. Этот круглый рубеж может стать уровнем консолидации на ближайшее время. С одной стороны, давление на рубль оказывает ноябрьский спад нефтяных цен, который с временным лагом транслируется в курсовую динамику, а также сезонные факторы - всплеск бюджетных расходов и активизация предпраздничного спроса на валюту у населения. С другой стороны, поддержку рублю оказывают обязательные продажи большей части экспортной выручки и жесткость денежно-кредитной политики Центробанка. Также после пятничного заседания регулятора улучшилась картина на рынке рублевого долга, индекс гособлигаций RGBI восстановился выше отметки 120 пунктов. Краткосрочно ждем движения пары "доллар-рубль" в пределах 88,5-91,5 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта торгуется вблизи уровня 90,5 по отношению к доллару США. Рубль остается стабильным на фоне жесткой монетарной политики Банка России, роста цен на нефть и снижения американской валюты. В ближайшее время котировки дополнительно могут поддержать российские экспортеры, которые будут реализовывать часть выручки перед налоговым периодом", - полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Во вторник пара "доллар-рубль" продолжила движение вокруг отметки 90 руб./$1. В первой половине дня американская валюта опускалась ниже данного уровня, однако во второй половине дня преимущественно торговалась выше указанной отметки, поднимаясь в том числе до 90,5 руб. Отметим, что новостной фон для рубля был в целом нейтральным. С одной стороны, наконец, было объявлено о 12-м пакете санкций ЕС, с другой стороны - достаточно уверенно чувствовали себя нефтяные котировки. При этом периоды локального ослабления российской валюты, по всей видимости, используются для продажи валюты к предстоящим налоговым платежам, что пока не позволяет USD полноценно обосноваться выше 90 руб.", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть

Цены на нефть возобновили заметный рост вечером во вторник из-за опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $79,3 за баррель, что на 1,74% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,66%, до $73,56 за баррель.

Ряд крупных компаний объявили о приостановке прохода танкеров через Красное море, в том числе BP Plc и норвежская Equinor.

СПГ-танкеры также начинают пользоваться обходными путями, что, вероятно, приведет к увеличению сроков транспортировки сырья. Согласно данным Bloomberg, направление движения изменили по крайней мере пять СПГ-танкеров.

По данным Jefferies, порядка 8% мировой транспортировки нефти проходит через Суэцкий канал.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 декабря на 32,92 копейки, до 90,087 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,14 копейки, до 98,5764 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 32,89 копейки по отношению к понедельнику и составил 90,1236 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 22,13 копейки и составил 90,1444 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 548,689 млн, из которых $422,748 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 125,941 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 14,35 копейки, до 98,6654 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 12,88 копейки, до 98,638 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR961,507 млн, из которых EUR448,368 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR513,139 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 декабря опустилась на 2 базисных пункта - до 15,71% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 2 базисных пункта - до 15,13% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 14,13% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 11,98% годовых.

Банк России во вторник, 19 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 675,2 млрд рублей (при лимите 3 трлн 120 млрд рублей и спросе 1 трлн 675,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 декабря, банки разместили 1 трлн 217,5 млрд рублей (при лимите 1,8 трлн рублей и спросе 1 трлн 217,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,85% годовых.

"Банк России существенно расширил лимит на сегодняшнем депозитном аукционе, предложив участникам 3,1 трлн руб. Однако банки в преддверии крупных платежей в бюджет (вероятно, часть платежей будет проведена раньше обычного срока) приберегли ликвидность, хотя и разместили больше, чем неделей ранее (1,7 против 1,2 трлн руб. соответственно). Отметим, что решение ЦБ увеличить абсорбирование ликвидности, вероятно, связано с притоком бюджетных средств. Так, за последнюю неделю чистый приток ликвидности по бюджетному каналу близок к отметке в 1 трлн руб. С начала декабря бюджетный канал выступает крупным поставщиком ликвидности в банковский сектор: чистый приток уже составил 1,7 трлн руб., что полностью компенсировало нетто-отток ликвидности в бюджет за сентябрь-ноябрь в совокупности. Не исключено, что крупные налоговые платежи ближе к концу месяца будут сопровождаться встречным притоком бюджетной ликвидности, что позволит банковскому сектору сохранить положительное сальдо операций с бюджетом в декабре", - полагает Кравченко.