Европейские банки планируют выплатить 70 млрд евро акционерам по итогам года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Европейские банки выплатят в общей сложности порядка 70 млрд евро акционерам по итогам этого года, заявил руководитель направления банковского надзора Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа.

"Банки были особенно прибыльными, и они планируют распределение доходов на уровне предыдущих лет", - сказал Энриа в интервью Bloomberg TV.

Существенный рост процентных ставок привел к повышению чистого процентного дохода фининститутов, и акционеры ожидают увеличения выплат.

Сумма, которая по словам Энриа, является "очень предварительной", составляет малую часть избыточного капитала в банковской отрасли. По данным Bloomberg, капитал 10 крупнейших банков превышает показатель, необходимый для регулятивных целей, более чем на 140 млрд евро.

ЕЦБ оценивает, "соответствуют ли планируемые выплаты траектории капитала банков, и если да, то не будет возражать против них", отметил Энриа.

Во вторник европейский ЦБ объявил, что повысит минимальный показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банков в 2024 году до 11,1% с 10,7% в 2023 году.

Хотя накопленный капитал позволил банкам сохранять устойчивость к различным шокам в этом году, "отрасли необходимо помнить о рисках, связанных, в том числе и с последствиями высоких ставок", сказал Энриа.

"Нам следует сохранять бдительность, - добавил он. - Кредитные риски по-прежнему вызывают опасения, особенно в сфере недвижимости, в том числе, коммерческой, как и в других сегментах, наиболее чувствительных к процентным ставкам".