Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Европейские банки планируют выплатить 70 млрд евро акционерам по итогам года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Европейские банки выплатят в общей сложности порядка 70 млрд евро акционерам по итогам этого года, заявил руководитель направления банковского надзора Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа.

"Банки были особенно прибыльными, и они планируют распределение доходов на уровне предыдущих лет", - сказал Энриа в интервью Bloomberg TV.

Существенный рост процентных ставок привел к повышению чистого процентного дохода фининститутов, и акционеры ожидают увеличения выплат.

Сумма, которая по словам Энриа, является "очень предварительной", составляет малую часть избыточного капитала в банковской отрасли. По данным Bloomberg, капитал 10 крупнейших банков превышает показатель, необходимый для регулятивных целей, более чем на 140 млрд евро.

ЕЦБ оценивает, "соответствуют ли планируемые выплаты траектории капитала банков, и если да, то не будет возражать против них", отметил Энриа.

Во вторник европейский ЦБ объявил, что повысит минимальный показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банков в 2024 году до 11,1% с 10,7% в 2023 году.

Хотя накопленный капитал позволил банкам сохранять устойчивость к различным шокам в этом году, "отрасли необходимо помнить о рисках, связанных, в том числе и с последствиями высоких ставок", сказал Энриа.

"Нам следует сохранять бдительность, - добавил он. - Кредитные риски по-прежнему вызывают опасения, особенно в сфере недвижимости, в том числе, коммерческой, как и в других сегментах, наиболее чувствительных к процентным ставкам".

ЕЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" ожидает, что EBITDA группы в 2023 году составит около 2,2 трлн руб.

"Газпром" ожидает, что EBITDA группы в 2023 году составит около 2,2 трлн руб.

Группа Lufthansa заказала 80 самолетов Boeing и Airbus общей стоимостью $9 млрд

Группа Lufthansa заказала 80 самолетов Boeing и Airbus общей стоимостью $9 млрд

Силуанов анонсировал поиск новых рынков для российских алмазов

Brent подорожала до $78,05 за баррель

Brent подорожала до $78,05 за баррель

"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"

Россия и КНР почти полностью избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах

Активы Hyundai в России приобретет уже купившая активы VW компания "Арт-Финанс"

Активы Hyundai в России приобретет уже купившая активы VW компания "Арт-Финанс"

Anadolu Efes купит долю бельгийской AB InBev в российском СП AB InBev Efes

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });