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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Агрохолдинг "Степь" в 2023 году обновил рекорд по сбору сельхозкультур

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") в текущем году обновил прошлогодний рекорд по сбору сельскохозяйственных культур, собрав 2,1 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе агрохолдинга.

По сравнению с прошлым годом валовой сбор вырос на 8%. В том числе валовой сбор пшеницы составил 1,1 млн тонн. Существенный рост урожая зафиксирован по нишевым культурам – валовый сбор гороха вырос более чем в два раза, нута – в 1,9 раза, льна – в 1,8 раза, подсолнечника – в 1,6 раза, отметили в агрохолдинге.

В уборочной кампании было задействовано около 2 тыс. единиц техники – комбайнов и грузовых автомобилей.

Агрохолдинг ожидает рекордную выручку по итогам 2023 года в размере более 100 млрд рублей.

Как сообщалось, в прошлом году выручка агрохолдинга выросла на 46,4% к показателю 2021 года, до 83,7 млрд рублей.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

По данным рейтинга BEFL, земельный банк "Степи" (с учетом RZ Agro – находится под управлением "Системы") по состоянию на май этого года составлял 578 тыс. га (6-е место).

Агрохолдинг "Степь" Степь Ростовская область Краснодарский край
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