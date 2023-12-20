ГК "Дамате" в 2023 году увеличила сбор сельхозкультур на 44%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в РФ, в этом году собрала в Пензенской области (основной регион присутствия) 130 тыс. тонн различных сельхозкультур, что на 44% больше, чем в прошлом году, сообщается в ее пресс-релизе.

Общая площадь сева составила более 30 тыс. га. В частности, под яровую пшеницу было отведено 10,5 тыс. га, под озимую - 9,7 тыс. га. Подсолнечник был собран с 7,1 тыс. га, кукуруза - с 1,1 тыс. га, соя - с 504 га.

Как отмечается в пресс-релизе, урожайность зерновых на сельскохозяйственных угодьях холдинга превысила средний показатель по Пензенской области на 20%. В частности, растениеводческие подразделения "Дамате" собрали в среднем по 46 ц/га озимой и яровой пшеницы против 40 ц/га в среднем по региону.

В уборочной кампании было задействовано более 30 комбайнов и 50 единиц автотранспорта.

"Расширение посевных площадей и рост сбора сельхозкультур пропорциональны увеличению объема кормозаготовки для поголовья птицы в рамках проекта по производству индейки мощностью 207 тыс. тонн в год, - говорится в пресс-релизе. - Одно из преимуществ вертикально интегрированной бизнес-модели "Дамате" - наличие собственного производства качественных комбикормов суммарной мощностью 886 тыс. тонн в год.

"Дамате" развивает несколько направлений агробизнеса. Группа является ведущим производителем мяса индейки в РФ, занимается переработкой молока, производством мяса утки и баранины. Активы группы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет более 108 тыс. га в регионах присутствия.