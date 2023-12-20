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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Минпромторг РФ ждет роста обрабатывающей промышленности в 2023г примерно на 7,5%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рост производства в обрабатывающих отраслях промышленности по итогам года ожидается на уровне около 7,5%, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"За январь-октябрь рост в обработке составил 7,4%, причем по итогам года мы ожидаем примерно такой же показатель - где-то 7,5%. Это рекордный показатель лет за 15", - сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ в среду.

Он отметил, что "85% этой динамики обеспечивают три ключевые отрасли: это машиностроение, химия и металлургия".

Объем производства в обрабатывающей промышленности РФ в 2022 году, по данным Росстата, снизился на 1,3% относительно уровня 2021 года, сообщал Росстат. За январь-октябрь 2023 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 7,4% к январю-октябрю 2022 года.

Василий Осьмаков Минпромторг
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