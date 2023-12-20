Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

НЛМК вложил более $100 млн в модернизацию фабрики Стойленского ГОКа

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Группа НЛМК модернизировала оборудование обогатительной фабрики Стойленского горно-обогатительного комбината (СГОК, Белгородская область), объем инвестиций составил более $100 млн, сообщила группа.

"На двух из четырех секций обогатительной фабрики заменены по две шаровые мельницы, которые предназначены для измельчения руды. Проект позволит в 2024 году увеличить переработку руды на 2,5 млн тонн в год и производство железорудного концентрата на 1 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

В следующем году планируется заменить еще две мельницы на первой технологической секции обогатительной фабрики.

Отмечается, что проект направлен на полное обеспечение железорудным сырьем Новолипецкого металлургического комбината.

АО "Стойленский ГОК" ведет добычу руды открытым способом. Комбинат полностью обеспечивает группу НЛМК железорудным сырьем и на 97% железорудными окатышами.

НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат Стойленский горно-обогатительный комбинат Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

В Кремле отрицают начало изъятия активов инвесторов недружественных стран

Bridgestone продает российские активы группе S8 Capital

Bridgestone продает российские активы группе S8 Capital

"Транснефть" сообщила, что Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти РФ

"Транснефть" сообщила, что Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });