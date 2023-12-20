НЛМК вложил более $100 млн в модернизацию фабрики Стойленского ГОКа

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Группа НЛМК модернизировала оборудование обогатительной фабрики Стойленского горно-обогатительного комбината (СГОК, Белгородская область), объем инвестиций составил более $100 млн, сообщила группа.

"На двух из четырех секций обогатительной фабрики заменены по две шаровые мельницы, которые предназначены для измельчения руды. Проект позволит в 2024 году увеличить переработку руды на 2,5 млн тонн в год и производство железорудного концентрата на 1 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

В следующем году планируется заменить еще две мельницы на первой технологической секции обогатительной фабрики.

Отмечается, что проект направлен на полное обеспечение железорудным сырьем Новолипецкого металлургического комбината.

АО "Стойленский ГОК" ведет добычу руды открытым способом. Комбинат полностью обеспечивает группу НЛМК железорудным сырьем и на 97% железорудными окатышами.