Альфа-банк разместил локальные бонды на 8,44 млрд руб., заместив 80% евробондов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Альфа-банк разместил локальные облигации на 8,44 млрд рублей в рамках замещения евробондов с погашением в августе 2025 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Всего было размещено 84 тыс. 379 облигаций номиналом 100 тыс. рублей каждая. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 84,38%.

Все размещенные облигации были оплачены евробондами, выпущенными Alfa Bond Issuance Plc, со сроком погашения 4 августа 2025 года.

Изначальный объем этого выпуска составлял 10 млрд рублей, банк разместил его в 2021 году, ставка купона по евробондам составляет 7,85%.

Совет директоров Альфа-банка в начале сентября одобрил замещение локальными долговыми бумагами двух выпусков рублевых еврооблигаций банка с погашением в январе и августе 2025 года. Замещение первого выпуска банк завершил в конце ноября, коэффициент замещения там также превысил 80%.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

Первоначально размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая этого года указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.

У Альфа-банка помимо рублевых выпусков в обращении находятся несколько выпусков долларовых евробондов, в том числе "вечные". О планах по их замещению кредитная организация пока публично не сообщала.