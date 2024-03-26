Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение выпуска "вечных" евробондов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение локальными облигациями выпуска "вечных" евробондов в долларах, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн. По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.

Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.

Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату исполнения обязательств.

Альфа-банк в ноябре и декабре прошлого года заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. Помимо рублевых еврооблигаций у банка в обращении находятся несколько выпусков евробондов, номинированных в долларах.

Субординированные бессрочные евробонды на $400 млн банк разместил в ноябре 2021 года. Ставка купона по выпуску - 5,9%, первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 5,5 лет с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Российские компании и банки согласно указу президента должны до 1 июля в обязательном порядке выпустить локальные облигации, замещающие евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.