Совкомбанк разместил локальные облигации на $6,5 млн

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк разместил бессрочные локальные облигации на $6,475 млн в рамках замещения остатка "вечного" субординированного выпуска евробондов, изначально размещенного "Восточным экспресс банком", который позднее был присоединен к Совкомбанку.

Согласно сообщению кредитной организации, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 57,96%. Но остаток этого выпуска был небольшого объема – всего $11,17 млн.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Из раскрытия банка следует, что денежными средствами были оплачены 4,875 тыс. облигаций, евробондами – 1,6 тыс. облигаций. Все выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

"Восточный экспресс банк" разместил субординированные евробонды на $125 млн в 2013 году, в 2017 году этот выпуск был конвертирован в бессрочный. Впоследствии банк был присоединен к Совкомбанку.

В конце октября набсовет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций на все выпуски евробондов – это два "вечных" выпуска, субординированный выпуск с погашением в апреле 2030 года, а также остаток "вечного" суборда на $11,17 млн. Кредитная организация уже провела замещение трех выпусков, замещение субординированного выпуска с погашением в 2030 году планируется завершить на следующей неделе.

По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Совкомбанк с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, что лишило его технической возможности обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.

Кредитная организация с прошлого года временно приостанавливала выплаты по "вечным" евробондам, воспользовавшись опцией, предусмотренной условиями бессрочных долговых инструментов для банков. В ноябре этого года банк сообщил о возобновлении выплат по "вечным" евробондам держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.

В ноябре прошлого года Совкомбанк завершил размещение по закрытой подписке локальных бондов на $163,6 млн (27% от возможного объема). Кредитная организация сообщала, что в рамках размещения этого выпуска на новые локальные бонды можно было обменять еврооблигации банка разных типов, в том числе бессрочные. Формально этот выпуск локальных бондов не являлся замещающим, поскольку срок его погашения не совпадал со сроками погашения евробондов, как это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Сам банк позиционировал его как "процесс покупки и продажи" долговых бумаг.