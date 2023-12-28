Совкомбанк готовит программу структурных облигаций на 100 млрд рублей

Ранее банк структурные бумаги не размещал

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ПАО "Совкомбанк утвердил программу структурных облигаций серии СО-1 объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении кредитной организации.

В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 20 лет только среди квалифицированных инвесторов.

Ранее банк структурные бумаги не размещал.

Сейчас в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 41,1 млрд рублей и 2 выпуска валютных субординированных облигаций на $250 млн.