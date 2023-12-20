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ФАС возбудила 26 антимонопольных дел на топливном рынке в 18 регионах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили 26 антимонопольных дел в 18 субъектах РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что контрольно-надзорные действия продолжаются.

ЭкономикаБензин в России с 12 по 18 декабря подорожал впервые с сентябряЧитать подробнее

Пресс-служба напоминает, что с 23 октября 2023 года вступил в силу совместный приказ ФАС и Минэнерго об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже. Доля продаж бензина увеличена с 13% до 15%, дизельного топлива - с 9,5% до 12,5%. Кроме того, 6 декабря надзорный орган рекомендовал нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива и реализовать его на бирже в большем объеме.

По данным Росстата, на неделе с 12 по 18 декабря бензин в России подорожал - впервые с сентября - на 0,05% после снижения на 0,11% неделей ранее. Дизельное топливо за этот же период выросло в цене на 0,1% после аналогичного повышения с 5 по 11 декабря.

Производство бензина в РФ на неделе с 11 по 17 декабря выросло на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей и составило 923,5 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 1,1% - до 1 млн 739,6 тыс. тонн.

ФАС бензин
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