Бензин в России с 12 по 18 декабря подорожал впервые с сентября

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 декабря впервые с конца сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей - на 0,05%, после того, как снижались на 0,11% с 5 по 11 декабря, на 0,16% с 28 ноября по 4 декабря, на 0,23% с 21 по 27 ноября, на 0,18% с 14 по 20 ноября 2023 года, на 0,15% - с 8 по 13 ноября, сообщил Росстат.

Снижение потребительских цен на бензин продолжалось с конца сентября, когда падение было зафиксировано впервые с первой недели марта этого года.

По отношению к началу года цены на бензин в РФ на 18 декабря повысились на 7,0% при общей инфляции за этот период в 7,12%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 18 декабря составляла 54,52 руб. (на 11 декабря - 54,50 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,15 руб. (50,14 руб.), АИ-95 - 54,75 руб. (54,74 руб.), АИ-98 - 68,18 руб. (68,09 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 12 по 18 декабря выросли на 0,1% после аналогичного повышения с 5 по 11 декабря.

С начала года дизтопливо подорожало на 9,9%. Средняя цена ДТ в стране на 18 декабря составила 64,37 руб. за литр (на 11 декабря - 64,33 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 11 по 17 декабря, по данным Росстата, выросло на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей и составило 923,5 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 1,1% - до 1 млн 739,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).