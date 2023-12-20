Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Бензин в России с 12 по 18 декабря подорожал впервые с сентября

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 декабря впервые с конца сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей - на 0,05%, после того, как снижались на 0,11% с 5 по 11 декабря, на 0,16% с 28 ноября по 4 декабря, на 0,23% с 21 по 27 ноября, на 0,18% с 14 по 20 ноября 2023 года, на 0,15% - с 8 по 13 ноября, сообщил Росстат.

Снижение потребительских цен на бензин продолжалось с конца сентября, когда падение было зафиксировано впервые с первой недели марта этого года.

ЭкономикаИнфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%Читать подробнее

По отношению к началу года цены на бензин в РФ на 18 декабря повысились на 7,0% при общей инфляции за этот период в 7,12%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 18 декабря составляла 54,52 руб. (на 11 декабря - 54,50 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,15 руб. (50,14 руб.), АИ-95 - 54,75 руб. (54,74 руб.), АИ-98 - 68,18 руб. (68,09 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 12 по 18 декабря выросли на 0,1% после аналогичного повышения с 5 по 11 декабря.

ЭкономикаВ Москве на АЗС снова начал дорожать бензинЧитать подробнее

С начала года дизтопливо подорожало на 9,9%. Средняя цена ДТ в стране на 18 декабря составила 64,37 руб. за литр (на 11 декабря - 64,33 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 11 по 17 декабря, по данным Росстата, выросло на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей и составило 923,5 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 1,1% - до 1 млн 739,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).

Росстат бензин дизтопливо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%

Рост цен на яйца с 12 по 18 декабря сохранился на уровне 4,6%

Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

FESCO запустила морской контейнерный сервис между Египтом и Новороссийском

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });