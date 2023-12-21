Рост средств юрлиц в банках в ноябре ускорился до 2,6%, физлиц – до 2,1%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Средства юридических лиц в российских банках в ноябре выросли на значительные 1,3 трлн руб. (+2,6%) после слабых показателей октября (+0,2% из-за с уплаты крупных квартальных налогов) и составили на 1 декабря 50,6 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Корпоративные средства в ноябре выросли в основном у нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний из-за притока экспортной выручки, отмечает Банк России.

Выросли средства как на рублевых счетах (+1,1 трлн руб., +2,8%), так и на валютных (на $2,4 млрд, или 229 млрд руб., +2,0%).

Прирост средств населения в ноябре ускорился по сравнению с октябрем – до 2,1% с 1,4%. За месяц этот показатель вырос на 0,9 трлн руб. – до 42,0 трлн руб.

В ноябре росли остатки у физлиц в рублях (+851 млрд руб., +2,3%), а в валюте практически не изменились – рост составил $0,1 млрд (+11 млрд руб., +0,3%).

ЦБ отмечает продолжение перетока рублевых средств на срочные вклады (+1,320 трлн руб., +5,5%) с текущих счетов (-469 млрд руб., -3,5%).

Вклады стали привлекательнее из-за роста ставок. Этот фактор также способствовал возврату наличных денег в банки (примерно 0,3 трлн руб.).

Прирост средств на счетах эскроу в ноябре ускорился до 254 млрд руб. (+4,6%) с 200 млрд руб. (+3,8%) в октябре. Это связано со снижением объема раскрытых счетов (предварительно до 332 млрд с 435 млрд руб.) из-за некоторого замедления ввода объектов в эксплуатацию после высоких результатов октября.

В ноябре объем госсредств незначительно увеличился на 0,1 трлн руб. (+1,0%) после существенной положительной динамики в октябре (+11,2%), при этом росли только средства региональных бюджетов (+0,2 трлн руб., +8,4%). Средства Федерального казначейства сократились на 0,1 трлн руб. (-0,7%) из-за покупок валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.

Кредиты от Банка России выросли на существенные 547 млрд руб. (+11,8%). При этом банки в основном привлекали ссуды, обеспеченные нерыночными активами, в рамках основного механизма привлечения ликвидности, отмечает ЦБ.