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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

"Уральские авиалинии" завершили страховое урегулирование с AerCap по 19 самолетам Airbus

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" завершила процесс страхового урегулирования в отношении 19 воздушных судов семейства Airbus с группой AerCap, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией "Уральские авиалинии" с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap", - отметили в пресс-службе.

Ранее гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщал журналистам, что компания готова выкупить 19 из 52 Airbus. "Соединенные Штаты разрешили нам выкупить 19 самолетов, и Евросоюз", - говорил он. Для этих целей будут использованы кредитные ресурсы РФ на много лет.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.

Уральские авиалинии Airbus AerCap
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