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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Власти Канады одобрили продажу канадского подразделения HSBC местному RBC за $10,2 млрд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Канады дало разрешение на продажу канадского подразделения британского банка HSBC местному Royal Bank of Canada (RBC), сообщила пресс-служба RBC.

Власти одобрили сделку с рядом условий, включая гарантии создания новых рабочих мест, сохранение не менее 33 филиалов HSBC, а также предоставление 7 млрд канадских долларов в качестве кредитов на постройку доступного жилья.

О сделке было объявлено в конце ноября 2022 года, ее сумма составляет 13,5 млрд канадских долларов ($10,2 млрд). Тогда ожидалось, что сделка будет закрыта до конца 2023 года, теперь сроки перенесены на первый квартал 2024 года.

HSBC Bank Canada - седьмой по величине банк Канады, объем его активов составляет около 120 млрд канадских долларов. HSBC вышел на канадский рынок в 1981 году, с тех пор расширил бизнес за счет слияний и поглощений.

С начала 2023 года капитализация HSBC выросла на 21,7%, до 120 млрд фунтов ($152,7 млрд).

HSBC Канада RBC Великобритания
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