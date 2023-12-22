Рубль в пятницу подрос к доллару и снизился к евро вслед за динамикой на Forex

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США подешевел, евро, напротив, укрепился на Московской бирже по итогам торгов пятницы. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 92 руб. в 19:00, что на 15 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101,75 руб., подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,6 копейки, до 96,39 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,1 копейки - до 12,84 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в пятницу рубль подрос к доллару и понизился к евро вслед за их динамикой на Forex. Доллар дешевел к большинству мировых валют, в том числе к евро, после выхода данных о доходах и расходах американцев, которые оказались хуже прогнозов. Ранее в ходе торгов рубль преимущественно укреплялся в парах с основными мировыми валютами на закрытии позиций после сильного падения накануне и перед выходными днями, в том числе рождественскими каникулами на западных биржах.

Поддержку рублю продолжают оказывать жесткая денежно-кредитная политика Банка России, высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.

Помесячное снижение индекса PCE зафиксировано впервые с апреля 2020 года, а его рост в годовом сопоставлении оказался самым медленным с начала 2021 года.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом - до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Ожидания банков по ключевой ставке

Ключевая ставка ЦБ РФ начнет снижаться после первого квартала 2024 года с текущего "запретительного" уровня (16%), считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Ставку рефинансирования ЦБ на конец следующего года мы планируем все же выше 10%, но она после первого квартала, на наш взгляд, должна начать снижаться", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

ВТБ заложил в бизнес-план сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первого полугодия 2024 года, ее снижение до 13% к концу следующего года, заявил ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "При этом отдельные представители набсовета из финансово-экономического блока правительства, я не буду называть кто, при обсуждении бизнес-плана предполагали, что мы недостаточно консервативны при прогнозировании высоких ключевых ставок на 2024 год", - отметил топ-менеджер ВТБ.

Оценка экспертов

"Российская валюта в пятницу практически не показала сильных движений к доллару, торгуясь с открытия торгов в узком диапазоне 91,6-92,4 руб./$1. Поддержку рублю в период до Нового года будет оказывать налоговый период. С другой стороны, повышенный спрос на валюту в предновогодний период может предъявлять население, а также инвесторы, желающие захеджировать валютные риски", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В пятницу изменения на валютном рынке были минимальными. В первой половине дня доллар укреплялся и был близок к 92,5 руб. Во второй половине торгов USD корректировался до 91,6 руб., однако к окончанию рабочего дня отыграл позиции в районе 92,1 руб. Отметим, что вчера и сегодня диапазон 92,0-92,5 руб./$1, по-видимому, используется для продаж валюты в рамках предстоящих налоговых платежей, поэтому попытки USD продвинуться выше пока так и не увенчались успехом", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок продолжает дорожать вечером в пятницу на фоне ослабления доллара.

Нефть

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 в пятницу составляет $79,41 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,45%, до $73,56 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,3%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Давление на доллар оказывают опубликованные в пятницу данные о замедлении инфляции в Штатах, что повышает вероятность снижения процентных ставок регулятором.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 23,27 копейки, до 91,9389 руб., и увеличил курс евро на 77,5 копейки, до 101,2863 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 64,19 копейки по отношению к четвергу и составил 92,1925 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 24,04 копейки и составил 91,9524 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 216,015 млн, из которых $754,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 461,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 41,55 копейки, до 100,9486 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 68,28 копейки, до 101,3333 руб. Объем торгов евро составил EUR948,14 млн, из которых EUR255,129 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR693,011 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 декабря опустилась на 19 базисных пунктов - до 15,34% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 1 базисный пункт - до 15,18% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 14,24% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 12,12% годовых.