Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Кабмин РФ продлил квоту на экспорт лома черных металлов до 30 июня 2024 г.

Кабмин РФ продлил квоту на экспорт лома черных металлов до 30 июня 2024 г.
Фото: Максим Коротченко/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС еще на полгода, до 30 июня 2024 года.

Согласно новому постановлению, квота на I полугодие 2024 года составит 600 тыс. тонн, сообщила пресс-служба правительства. Аналогичный размер квоты был установлен на II полугодие этого года.

Внутриквотная пошлина останется без изменений - 5%, но не менее 15 евро за тонну. Внеквотная пошлина также сохранится на уровне 5%, но не менее 290 евро за тонну.

"Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли", - отмечается в сообщении.

ЕАЭС правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

"Почта России" получит около 1 млрд руб. от продажи непрофильных активов

"Почта России" получит около 1 млрд руб. от продажи непрофильных активов

Турпоток в Крым в 2023 году сократился на 20%

Турпоток в Крым в 2023 году сократился на 20%

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Apple нашла способ запуска ИИ-модели на смартфонах без использования "облака"

Apple нашла способ запуска ИИ-модели на смартфонах без использования "облака"

Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 году

В "Рольфе" сменился гендиректор

В "Рольфе" сменился гендиректор

Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.

Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });