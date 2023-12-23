Кабмин РФ продлил квоту на экспорт лома черных металлов до 30 июня 2024 г.

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС еще на полгода, до 30 июня 2024 года.

Согласно новому постановлению, квота на I полугодие 2024 года составит 600 тыс. тонн, сообщила пресс-служба правительства. Аналогичный размер квоты был установлен на II полугодие этого года.

Внутриквотная пошлина останется без изменений - 5%, но не менее 15 евро за тонну. Внеквотная пошлина также сохранится на уровне 5%, но не менее 290 евро за тонну.

"Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли", - отмечается в сообщении.