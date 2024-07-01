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Тарифная квота на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов продлена до января

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство продлило с 1 июля по 31 декабря 2024 года тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов, сообщила пресс-служба правительства.

Квота составит 550 тысяч тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли, объяснили в пресс-службе.

В 2021-2024 годах правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

правительство ЕАЭС
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