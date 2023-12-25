Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях слабой активности инвесторов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен в условиях низкой активности инвесторов из-за рождественских выходных на заметном количестве бирж.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,12 руб./$1 (+12 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 18,11 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,25 коп. - до 12,8515 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях слабой активности инвесторов из-за рождественских каникул во многих странах, что приостановило работу бирж. Так, закрыты биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленными изменениями, однако зафиксировали умеренный рост по итогам недели. Инвесторы оценивали макроэкономические статданные и корпоративные новости.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, открывших неделю рабочим днем, в понедельник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 подрастает на 0,37%, китайский CSI300 снижается на 0,14%.