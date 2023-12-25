Рынок акций РФ отыграл рубеж 3100п по индексу МосБиржи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после утреннего роста вслед за фондовой Азией днем залег в боковик, "быки" взяли тайм-аут на фоне выходных в Европе и США в связи с празднованием католического Рождества. Индекс МосБиржи стабилизировался на рубеже 3100 пунктов вслед за прекращением ослабления рубля, лидируют в росте акции "Магнита" в ожидании новостей по дивидендам.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3101,36 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1062,85 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,3%.

Доллар стоит 91,91 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+2,3%), "Татнефти" (+2,1%), Polymetal (+1,4%), "Яндекса" (+1,1%), расписки OZON (+1,1%), TCS Group (+0,9%), бумаги Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "Мечела" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

В четверг, 28 декабря состоится заочное годовое собрание акционеров ПАО "Магнит", где будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (-0,8%), "МТС" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, настроения на рынках в начале недели остаются позитивными, чему способствуют достаточно "голубиные" заявления большинства центральных банков по итогам их декабрьских заседаний. Также "бычьим" настроениям способствуют данные о некотором замедлении инфляции в США в ноябре - это придает рынкам уверенности в скором начале цикла снижения ставок ФРС.

Рынок акций РФ в понедельник подрос в отсутствие негативных факторов. Хотя на прошлой неделе вскрылись проблемы с "Арктик СПГ" из-за санкционного давления, поддержку рынку оказывает слабость рубля. Цены на нефть остаются стабильными, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в Красном море. На предстоящие дни влияние на рынок может оказать закрытие дивидендных отсечек по ряду крупных эмитентов, полагает аналитик.

С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи на дневном графике оттолкнулся от уровня поддержки 3050 пунктов. В связи с этим можно ожидать роста индекса до ближайшего уровня сопротивления 3140 пунктов, считает Степанов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в последнюю неделю 2023 года рынок акций продолжит расти к верхней границе краткосрочного ценового диапазона 3000-3300 пунктов по индексу МосБиржи, но достигнуть ее не сможет, поскольку настолько стремительный рост должен поддерживаться фундаментальными факторами, которых пока нет. Однако до конца года инвесторам на счета должны поступить дивиденды "ЛУКОЙЛа", часть из которых наверняка будет реинвестирована, что станет серьезным импульсом для роста российского рынка.

Кроме того, понедельник является последним днем для покупки акций "Норильского никеля" под дивиденды: ранее были одобрены выплаты в размере 915 руб. на акцию по результатам девяти месяцев 2023 г.

Тем временем, отмечают аналитики "БКС МИ", нефть Brent нашла справедливые уровни в районе $79 за баррель. Напряженность в Красном море продолжает поддерживать котировки, хотя этот фактор с большой вероятностью окажется кратковременным и к началу января вполне может уйти с повестки. Это может оказывать локальное давление на котировки за счет сокращения "риск-премии".

На этой неделе обороты торгов на рынках могут быть пониженными: традиционно в рождественский период активность операций снижается, не исключение и секция торгов нефтяными фьючерсами. Буровая активность в США продолжает стагнировать. Это сдерживает прогнозы по росту добычи в стране на 2024 г. По последним данным, EIA ожидает, что производство останется на уровне 13,1 млн б/с на протяжении трех кварталов 2024 г. и в IV квартале покажет небольшой рост до 13,3 млн б/с, отмечают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, празднование Рождества в католических и протестантских странах создает нейтральный фон для российских инвесторов.

Электронные торги сырьевыми контрактами также не проводятся. Соответственно, ориентиры в виде котировок нефти отсутствуют. Таким образом, внешний фон предполагает консолидацию на российском рынке. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь подтвердила, что ставка не будет снижаться в ближайшие месяцы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций продолжает ожидать дивидендных новостей.

В США рынок в преддверии длинных выходных воздержался от покорения локальных максимумов, хотя данные по американской инфляции принесли оптимистичные сигналы и показали замедление основного индекса ценового потребления США в ноябре с 2,9% до 2,6% г/г (ожидалось +2,8%), а базового индикатора - с 3,4% до 3,2% (ожидалось +3,2%).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу просели, в очередной раз отступив от сопротивлений $80 и $74,5 за баррель. Инвесторы зафиксировали прибыль перед праздничными днями, но в целом цены краткосрочно выглядят готовыми к развитию восходящего движения при положении выше поддержек $78,5 и $73,6 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), отмечает аналитик.

На выходных глава ЦБ РФ Набиуллина сделала ряд заявлений, среди которых подтвердила вероятный временный характер обязательной продажи валютной выручки и перспективу сохранения высокой процентной ставки до замедления инфляции.

"На неделе инвесторы продолжат ожидать дивидендных и корпоративных новостей. В частности, реестры с промежуточными выплатами за 2023 год в ближайшие дни закроют "Норникель", "НоваБев Групп" и "Газпром нефть". Завершающая неделя года в целом как в России, так и за рубежом, не будет богата на значимые события, что позволяет ожидать колебаний индексов недалеко от текущих значений, считает Кожухова.

В США в пятницу индексы акций завершили торги без единой динамики (в пределах 0,1-0,2%), однако неделя закрылась умеренным ростом: Dow (+0,2%), S&P 500 (+0,8%), Nasdaq (+1,2%).

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос на 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.

Помесячное снижение индекса PCE зафиксировано впервые с апреля 2020 года, а его рост в годовом сопоставлении оказался самым медленным с начала 2021 года.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом - до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Между тем, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее. Индикатор обновил максимум с июля. Предварительно сообщалось о росте индекса в этом месяце до 69,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали сохранения первоначальной оценки.

Продажи новых домов в США в ноябре упали на 12,2% в помесячном исчислении, максимальными темпами с апреля 2022 года, и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в ноябре до 685 тыс., по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник на работающих рынках акций наблюдалась умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%).

Биржи Гонконга, Южной Кореи, Австралии, Индии и многих других азиатских стран закрыты в связи с рождественскими праздниками. Торги в Европе и США в понедельник также проводиться не будут.

На нефтяном рынке стоимость февральских фьючерсов на Brent к закрытию торгов в пятницу составила $79,18 за баррель (-0,4%), февральская цена WTI - $73,47 за баррель (-0,5%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем в понедельник выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+13,3%), Росбанка (+8,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+8,1%), расписки "Эталона" (+5,5%), акции ПАО "РКК "Энергия" (+5,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+5%), расписки Cian (+4,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+4,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+3,9%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-2,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,7%), "ТГК-14" (-2,7%), ПАО "Фармсинтез" (-2,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 25,09 млрд рублей (из них 5,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,42 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 1,4 млрд рублей на акции "Норникеля").