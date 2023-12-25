Grupo Carso купит 50% PetroBal в нефтяных месторождениях Ichalkil и Pokoch

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мексиканский конгломерат Grupo Carso SAB, контролируемый Карлосом Слимом, покупает долю компании PetroBal в двух нефтяных проектах в Мексике за $530 млн.

Как говорится в сообщении Carso, в результате сделки он получит 50% в месторождениях Ichalkil и Pokoch, расположенных в южной части Мексиканского залива.

Сейчас добыча на месторождениях составляет порядка 16 350 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, отмечает Carso.

PetroBal получила права на разведку и добычу на участках, включающих месторождения Ichalkil и Pokoch, в 2016 году в рамках консорциума с Fieldwood Energy. В июле 2021 года 50%-ную долю Fieldwood в проекте приобрела "ЛУКОЙЛ".

Промышленная добыча на месторождениях Ichalkil и Pokoch началась в конце 2021 года.