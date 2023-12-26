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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Силуанов заявил, что Минфин не предлагает снижать долю РФ в Сбербанке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минфин не предлагает снижать долю государства в Сбербанке и считает возможным приватизировать банки с долей РФ выше контрольной, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас Сбербанк - все-таки банк основной, банк самый крупный, и доля государства там 50% плюс. Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать эту долю участия государства. Есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом. Наши предложения были направлены именно на такие банки", - сообщил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Антон Силуанов Сбербанк Минфин
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