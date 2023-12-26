Агрохолдинг "Мираторг" открыл сеть ресторанов быстрого питания "100"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, запустил первый ресторан быстрого питания "100". Он расположен в городе Одинцово Московской области, сообщается в пресс-релизе холдинга.

Меню нового проекта включает не только традиционный набор для ресторанов быстрого питания, но и стейки. Все блюда приготовлены по фирменным рецептам и из продуктов собственного производства, подчеркивают в "Мираторге".

Формат ресторана предусматривает и систему обслуживания Drive, которая позволяет сделать заказ, оплатить и получить его, не выходя из машины.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга, ресторан рассчитан на 95 посадочных мест. "Решение о масштабировании проекта будет приниматься при достижении целевых показателей первой точкой", - сказали в пресс-службе. Инвестиции в новый проект "Мираторг" не раскрывает.

Агрохолдинг также имеет сеть крафтовых бургерных и опыт в производстве котлет, булочек, сопутствующего ассортимента для заведений быстрого питания.

Кроме того, холдинг сотрудничает с ведущими сетями быстрого питания РФ. Так, в этом году было подписано соглашение с сетью "Вкусно - и точка" и Орловской областью о реализации инвестиционного проекта по глубокой переработке картофеля и производству картофеля фри и картофельных оладий хашбраун. Инвестиции в проект в течение двух лет составят до 11,8 млрд рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 100 тыс. тонн готовой продукции. Запуск намечен на второй квартал 2025 года.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.