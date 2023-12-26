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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Brent подорожала до $80,95 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту вечером во вторник, инвесторы продолжают оценивать возможность существенных перебоев в поставках из-за нападений на суда в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 по московскому времени составляет $80,95 за баррель, что на $1,88 (2,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,92 (2,61%), до $75,48 за баррель.

Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

При этом, по словам управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса, рост котировок несколько ограничивают планы датской транспортно-логистической A.P. Moeller-Maersk AS возобновить перевозки после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов.

Иннес называет миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.

Brent WTI Красное море
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