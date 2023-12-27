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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Инвестиции в недвижимость российских регионов в 2023 году выросли втрое

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в недвижимость российских регионов в три раза превысил годовой показатель рекордного 2022 года, подсчитали в IBC Real Estate.

"Совокупный объем вложений в недвижимость России с начала 2023 года до середины декабря составил 820 млрд рублей. Пятая часть инвестиций пришлась на объекты, расположенные в регионах, не включая Санкт-Петербург. В абсолютных значениях этот показатель достиг 155 млрд рублей, что в три раза превысило годовое значение 2022 года, став максимальным за всю историю наблюдений", - говорят в консалтинговой компании.

Более половины транзакций пришлось на иностранные активы - доля таких транзакций составила 53%.

Более половины транзакций 2023 года пришлось на 5 российских городов. Лидерами по объему вложений стали Карачаево-Черкессия - 17% в объеме инвестиций среди регионов, Екатеринбург - 11%, Нижний Новгород и Новосибирск - по 9%, Казань - 7%.

Особой популярностью у инвесторов в 2023 году пользовался сегмент торговой недвижимости, который стал лидером в структуре вложений - 68%. Помимо транзакций по продаже иностранными собственниками своих актив в России, высокая активность наблюдалась и среди российских игроков.

"В 2024 году темпы роста вложений будут стабилизироваться, а их совокупный объем по России составит 400-450 млрд рублей, что сопоставимо с высокими уровнями 2021-2022 годов", - прогнозирует член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate Микаэл Казарян.

IBC Real Estate Микаэл Казарян
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