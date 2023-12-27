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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

МосБиржа начинает расчет индексов бриллиантов

МосБиржа начинает расчет индексов бриллиантов
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа c 27 декабря начинает расчет новых индикаторов - композитных индексов бриллиантового набора и индексов инвестиционных бриллиантов, говорится в сообщении торговой площадки.

Индикаторы рассчитываются на основании данных о суммарной стоимости групп бриллиантов.

Для расчета индексов бриллиантового набора будут использоваться данные о стоимости бриллиантов массой от 0,30 до 1,99 карата включительно, цвета от D до O, качества от IF до I3, круглой и фантазийной формы огранки.

Для расчета индексов инвестиционных бриллиантов будут использоваться данные о стоимости бриллиантов массой от 2 до 9,99 карата включительно, цвета от D до H, качества от VVS1 до VS2, круглой и фантазийной формы огранки.

Данные для расчета будут поступать от ведущих участников российского рынка бриллиантов.

МосБиржа
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