МосБиржа начинает расчет индексов бриллиантов

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа c 27 декабря начинает расчет новых индикаторов - композитных индексов бриллиантового набора и индексов инвестиционных бриллиантов, говорится в сообщении торговой площадки.

Индикаторы рассчитываются на основании данных о суммарной стоимости групп бриллиантов.

Для расчета индексов бриллиантового набора будут использоваться данные о стоимости бриллиантов массой от 0,30 до 1,99 карата включительно, цвета от D до O, качества от IF до I3, круглой и фантазийной формы огранки.

Для расчета индексов инвестиционных бриллиантов будут использоваться данные о стоимости бриллиантов массой от 2 до 9,99 карата включительно, цвета от D до H, качества от VVS1 до VS2, круглой и фантазийной формы огранки.

Данные для расчета будут поступать от ведущих участников российского рынка бриллиантов.