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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Госзакупки зерна в среду сохранились на уровне 18,36 тыс. т

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Государство в среду закупило в интервенционный фонд 18,36 тыс. тонн зерна на 250 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Объем закупок сохранился на уровне вторника - 18,36 тыс. тонн (на 263 млн рублей), но стоимость снизилась.

Всего с 11 декабря (13 торговых дней) в фонд закуплено 224,91 тыс. тонн зерна на 3,143 млрд рублей. В частности, государство приобрело 118,8 тыс. тонн пшеницы 3 класса (на 1,823 млрд рублей), 87 075 тонн пшеницы 4 класса (на 1,117 млрд рублей). Вся пшеница - урожая 2023 года. Кроме того, фонд пополнили 2,16 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 23,77 млн рублей) и 16 875 тонн ржи урожая 2023 года (на 178,8 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса за этот период составила 13 975 рублей за тонну, пшеницы 4 класса - 11 694 рубля, ржи урожая 2022 года - 10 178 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 714 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

В этом году торги будут проходить по 28 декабря включительно. В расписание на январь пока включены 9-12 и 15 января.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

РФ
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