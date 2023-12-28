"Газпром" уступил "РЖД" лидерство в медиарейтинге компаний за 2023 год
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2023 год, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс".
СМИ писали о том, что Владимир Путин на церемонии открытия в столице МЦД-3 поддержал идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме этого, освещались планы Минтранса, РЖД и Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) провести эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по биометрии. Среди других новостей, связанных с компанией, - устранение массовой хакерской атаки на мобильное приложение и сайт "РЖД".
На второй строчке рейтинга по Индексу заметности расположился Сбер. В этом году широко освещалось сообщение о выходе на рынок Крыма: первые банкоматы уже установлены на полуострове. Кроме этого, Сбербанк повысил ключевые ставки по рублевым вкладам, а также выявил новый вид мошенничества.
На третьем месте в рейтинге "Росатом", который передал Турции сертификат о доставке первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" в стране. Также генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
Далее следует "АвтоВАЗ", представивший новые модели Lada X-Cross 5, и Lada Vesta Aura. О передаче в производство сообщил глава автопроизводителя Максим Соколов.
Замыкает пятерку самых заметных компаний "ВТБ", который первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Также Президент Владимир Путин поддержал передачу госпакета Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ, о чем сообщил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.
|№
|Наименование компании
|Изменение позиций к 2022 году
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|Охват
|1
|РЖД
|↑2
|101 802 864
|502 237
|445 831 538
|2
|Сбербанк
|=
|92 106 808
|563 822
|480 348 507
|3
|Росатом
|↑4
|48 831 208
|234 777
|425 366 397
|4
|АвтоВАЗ
|↑7
|48 667 828
|284 005
|421 651 273
|5
|ВТБ
|↓2
|47 676 040
|335 725
|449 867 475
|6
|Роскосмос
|↓2
|46 084 444
|145 243
|374 670 555
|7
|Газпром
|↓6
|42 271 736
|290 801
|399 099 858
|8
|Ростех
|=
|42 160 044
|200 303
|397 209 956
|9
|Ростелеком
|↑4
|25 413 908
|162 855
|367 872 683
|10
|Аэрофлот
|↓1
|24 712 238
|128 787
|383 069 791
|11
|ЯНДЕКС
|↓1
|23 583 756
|210 535
|370 738 675
|12
|МТС
|↑4
|20 104 246
|139 001
|296 304 416
|13
|Россети
|↑7
|18 871 268
|152 432
|256 856 388
|14
|МегаФон
|↑5
|18 796 662
|138 755
|301 452 373
|15
|ДОМ.РФ
|↑6
|17 267 346
|92 117
|275 149 976
|16
|Роснефть
|↓2
|17 203 984
|105 561
|344 740 792
|17
|Россельхозбанк
|↑9
|15 737 470
|121 014
|297 850 592
|18
|МАШ
|-*
|14 428 638
|86 561
|312 238 010
|19
|Транснефть
|↑12
|14 303 093
|88 181
|282 874 956
|20
|ФК Открытие
|↓8
|14 227 290
|131 641
|258 256 269
|21
|Тинькофф Банк
|↑3
|14 047 776
|99 296
|364 356 706
|22
|ВЭБ.РФ
|↓4
|13 847 837
|77 216
|289 086 471
|23
|Промсвязьбанк
|↓5
|13 378 557
|79 661
|327 278 181
|24
|Лукойл
|↓9
|13 188 673
|96 888
|273 799 105
|25
|Альфа-Банк
|↑2
|12 065 891
|80 851
|293 858 703
|26
|Т ПЛЮС
|↑2
|12 018 373
|63 769
|69 674 890
|27
|ГМК Норильский никель
|↓2
|11 785 126
|88 916
|324 624 465
|28
|Аэропорт Пулково
|-
|11 616 858
|47 911
|241 728 074
|29
|Уральские авиалинии
|↓9
|10 286 345
|43 947
|279 194 498
|30
|ВымпелКом
|↑2
|10 215 641
|61 973
|216 890 074
|31
|Московский аэропорт Домодедово
|-
|10 144 276
|49 741
|263 833 747
|32
|Газпром нефть
|↓9
|10 064 715
|76 672
|258 067 702
|33
|Москвич
|-
|9 772 989
|59 340
|316 859 485
|34
|Газпромбанк
|↓12
|9 699 927
|89 407
|267 232 260
|35
|Новатэк
|↓6
|9 571 476
|63 251
|284 081 643
|36
|Магнит
|↓6
|8 951 834
|76 135
|172 302 164
|37
|ФГ БКС
|↑12
|8 740 739
|54 430
|188 168 559
|38
|РусГидро
|↓4
|8 519 477
|61 917
|319 090 857
|39
|Х5 Ритейл Групп,
|↓6
|8 474 988
|65 339
|184 718 116
|40
|РАО ЭС Востока
|↑5
|8 233 239
|47 657
|144 315 234
|41
|Татнефть
|↑1
|7 177 371
|59 262
|235 270 416
|42
|Корпорация МСП
|↑2
|6 620 673
|55 396
|132 514 588
|43
|Русал
|↓4
|6 242 091
|50 313
|166 341 623
|44
|СУЭК
|↑2
|6 179 943
|39 310
|167 924 588
|45
|Сибур Холдинг
|↑2
|6 127 964
|43 804
|266 187 646
|46
|Банк Уралсиб
|-
|6 103 378
|32 556
|189 380 919
|47
|Tele2 Россия
|↓6
|6 088 572
|54 431
|220 126 300
|48
|АФК Система
|↓12
|6 034 170
|38 759
|218 880 482
|49
|Северсталь
|↓14
|6 005 654
|52 857
|236 245 660
|50
|ММК
|↓13
|6 000 604
|44 959
|168 0 640