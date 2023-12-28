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Герман Греф стал самой заметной персоной из бизнеса в 2023 году

Герман Греф стал самой заметной персоной из бизнеса в 2023 году
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Сбера Герман Греф занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2023 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс".

Герман Греф упоминался в контексте устойчивого положения Сбера в 2023 году. Так, президент России Владимир Путин на встрече с Германом Грефом отметил, что это хороший сигнал для экономики и клиентов банка. Кроме этого, Герман Греф часто упоминался в контексте новостей, связанных с банком: выплата дивидендов, улучшение системы кредитования.

На второй строчке рейтинга заметности расположился глава "Росатома" Алексей Лихачев, который активно комментировал передачу Турции сертификата о доставке первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" в стране. Кроме этого, переговоры Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси также были заметными в СМИ, центральная тема встречи - создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

На третьем месте – глава "РЖД" Олег Белозеров. СМИ много писали о масштабировании проектов ВСМ: проект высокоскоростной железнодорожной магистрали для пассажирского движения (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга перешел от стадии длительного обсуждения к возможности реализации.

Далее идет Андрей Костин, глава "ВТБ", который активно комментировал процесс приватизации в России. Кроме этого, заметной стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась передача госпакета Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление "ВТБ".

Замыкает пятерку самых заметных деловых персон Олег Дерипаска с иском о защите чести и достоинства бизнесмена к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Также Олег Дерипаска прокомментировал российскую финансовую систему через пять лет: "мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы", что сильно разошлось в СМИ.

Персона Изменение позиций к 2022 году Индекс заметности Упоминания в СМИ Охват
1 Греф Герман Оскарович 3 11 396 584 43 768 349 832 623
2 Лихачев Алексей Евгеньевич = 9 963 936 29 369 279 302 724
3 Белозеров Олег Валентинович 13 4 538 835 15 852 280 640 051
4 Костин Андрей Леонидович 9 4 241 123 25 806 338 821 821
5 Дерипаска Олег Владимирович = 4 184 680 29 571 118 336 884
6 Миллер Алексей Борисович 1 4 183 562 30 238 245 640 979
7 Чемезов Сергей Викторович 1 4 161 290 17 771 220 019 919
8 Сечин Игорь Иванович 2 3 071 480 10 820 263 256 676
9 Потанин Владимир Олегович = 2 650 076 18 909 240 629 958
10 Михельсон Леонид Викторович 2 2 524 551 10 796 188 976 615
11 Фридман Михаил Маратович 8 2 517 555 10 379 115 919 101
12 Мутко Виталий Леонтьевич 5 2 297 635 9 138 161 672 266
13 Чупшева Светлана Витальевна 15 2 220 194 13 103 188 762 039
14 Когогин Сергей Анатольевич 11 2 118 038 11 140 224 294 091
15 Александровский Сергей Владимирович -
(не был представлен в рейтинге 2022 года)		 2 051 083 6 402 200 886 133
16 Дуров Павел Валерьевич 2 1 975 948 10 436 125 097 368
17 Галицкий Сергей Николаевич 4 1 909 478 7 222 79 081 980
18 Дюков Александр Валерьевич 15 1 800 659 5 814 96 016 617
19 Исаевич Александр Игоревич 7 1 797 369 15 852 64 643 118
20 Шувалов Игорь Иванович 3 1 552 512 6 217 197 160 273
21 Рахманов Алексей Львович 3 1 316 081 5 436 140 893 689
22 Фрадков Петр Михайлович 8 1 260 110 4 033 138 613 112
23 Осеевский Михаил Эдуардович 13 1 234 465 4 566 200 032 942
24 Усманов Алишер Бурханович 13 1 230 684 8 660 120 370 343
25 Тиньков Олег Юрьевич 10 1 199 533 5 977 124 145 227
26 Алекперов Вагит Юсуфович 6 1 019 726 7 480 130 509 326
27 Авен Петр Олегович 5 994 074 5 190 94 728 359
28 Скуратов Сергей Николаевич - 993 908 3 431 121 789 303
29 Мордашов Алексей Александрович 11 986 090 7 190 158 393 059
30 Гуцериев Михаил Сафарбекович 10 800 141 6 757 126 973 527
31 Дмитриев Кирилл Александрович 2 789 888 3 214 184 687 595
32 Гурьев Андрей Андреевич 16 721 755 3 157 144 258 449
33 Токарев Николай Петрович 1 659 453 2 513 75 658 099
34 Тимченко Геннадий Николаевич 7 649 615 5 054 134 504 566
35 Липа Кирилл Валерьевич - 627 820 1 585 119 463 312
36 Рашников Виктор Филиппович 1 622 459 4 580 60 332 770
37 Евтушенков Владимир Петрович 2 590 989 3 550 63 058 985
38 Лисин Владимир Сергеевич = 562 764 5 430 97 113 766
39 Мельниченко Андрей Игоревич 7 559 217 4 818 83 175 743
40 Волож Аркадий Юрьевич 5 518 734 2 776 128 705 221
41 Керимов Сулейман Абусаидович 10 491 178 4 759 99 324 703
42 Калви Майкл - 481 889 948 50 509 968
43 Ротенберг Аркадий Романович 1 348 679 1 967 76 788 885
44 Мазепин Дмитрий Аркадьевич 15 340 336 1 736 60 219 998
45 Листов Борис Павлович - 331 204 3 062 54 222 450
46 Верхошинский Владимир Вячеславович - 297 866 1 221 93 081 341
47 Березкин Григорий Викторович - 287 761 952 54 738 805
48 Пястолов Владимир Геннадьевич - 287 094 613 33 379 632
49 Федун Леонид Арнольдович - 283 719 2 446 64 265 347
50 Торбахов Александр Юрьевич - 258 095 1 775 44 710 645
Герман Греф Андрей Костин Алексей Лихачев Олег Белозеров Олег Дерипаска
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