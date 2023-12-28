Герман Греф стал самой заметной персоной из бизнеса в 2023 году

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Сбера Герман Греф занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2023 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс".

Герман Греф упоминался в контексте устойчивого положения Сбера в 2023 году. Так, президент России Владимир Путин на встрече с Германом Грефом отметил, что это хороший сигнал для экономики и клиентов банка. Кроме этого, Герман Греф часто упоминался в контексте новостей, связанных с банком: выплата дивидендов, улучшение системы кредитования.

На второй строчке рейтинга заметности расположился глава "Росатома" Алексей Лихачев, который активно комментировал передачу Турции сертификата о доставке первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" в стране. Кроме этого, переговоры Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси также были заметными в СМИ, центральная тема встречи - создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

На третьем месте – глава "РЖД" Олег Белозеров. СМИ много писали о масштабировании проектов ВСМ: проект высокоскоростной железнодорожной магистрали для пассажирского движения (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга перешел от стадии длительного обсуждения к возможности реализации.

Далее идет Андрей Костин, глава "ВТБ", который активно комментировал процесс приватизации в России. Кроме этого, заметной стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась передача госпакета Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление "ВТБ".

Замыкает пятерку самых заметных деловых персон Олег Дерипаска с иском о защите чести и достоинства бизнесмена к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Также Олег Дерипаска прокомментировал российскую финансовую систему через пять лет: "мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы", что сильно разошлось в СМИ.