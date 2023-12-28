Герман Греф стал самой заметной персоной из бизнеса в 2023 году
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Сбера Герман Греф занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2023 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс".
Герман Греф упоминался в контексте устойчивого положения Сбера в 2023 году. Так, президент России Владимир Путин на встрече с Германом Грефом отметил, что это хороший сигнал для экономики и клиентов банка. Кроме этого, Герман Греф часто упоминался в контексте новостей, связанных с банком: выплата дивидендов, улучшение системы кредитования.
На второй строчке рейтинга заметности расположился глава "Росатома" Алексей Лихачев, который активно комментировал передачу Турции сертификата о доставке первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" в стране. Кроме этого, переговоры Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси также были заметными в СМИ, центральная тема встречи - создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
На третьем месте – глава "РЖД" Олег Белозеров. СМИ много писали о масштабировании проектов ВСМ: проект высокоскоростной железнодорожной магистрали для пассажирского движения (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга перешел от стадии длительного обсуждения к возможности реализации.
Далее идет Андрей Костин, глава "ВТБ", который активно комментировал процесс приватизации в России. Кроме этого, заметной стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась передача госпакета Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление "ВТБ".
Замыкает пятерку самых заметных деловых персон Олег Дерипаска с иском о защите чести и достоинства бизнесмена к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Также Олег Дерипаска прокомментировал российскую финансовую систему через пять лет: "мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы", что сильно разошлось в СМИ.
|№
|Персона
|Изменение позиций к 2022 году
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|Охват
|1
|Греф Герман Оскарович
|↑3
|11 396 584
|43 768
|349 832 623
|2
|Лихачев Алексей Евгеньевич
|=
|9 963 936
|29 369
|279 302 724
|3
|Белозеров Олег Валентинович
|↑13
|4 538 835
|15 852
|280 640 051
|4
|Костин Андрей Леонидович
|↑9
|4 241 123
|25 806
|338 821 821
|5
|Дерипаска Олег Владимирович
|=
|4 184 680
|29 571
|118 336 884
|6
|Миллер Алексей Борисович
|↑1
|4 183 562
|30 238
|245 640 979
|7
|Чемезов Сергей Викторович
|↓1
|4 161 290
|17 771
|220 019 919
|8
|Сечин Игорь Иванович
|↑2
|3 071 480
|10 820
|263 256 676
|9
|Потанин Владимир Олегович
|=
|2 650 076
|18 909
|240 629 958
|10
|Михельсон Леонид Викторович
|↑2
|2 524 551
|10 796
|188 976 615
|11
|Фридман Михаил Маратович
|↑8
|2 517 555
|10 379
|115 919 101
|12
|Мутко Виталий Леонтьевич
|↑5
|2 297 635
|9 138
|161 672 266
|13
|Чупшева Светлана Витальевна
|↑15
|2 220 194
|13 103
|188 762 039
|14
|Когогин Сергей Анатольевич
|↑11
|2 118 038
|11 140
|224 294 091
|15
|Александровский Сергей Владимирович
|-
(не был представлен в рейтинге 2022 года)
|2 051 083
|6 402
|200 886 133
|16
|Дуров Павел Валерьевич
|↓2
|1 975 948
|10 436
|125 097 368
|17
|Галицкий Сергей Николаевич
|↑4
|1 909 478
|7 222
|79 081 980
|18
|Дюков Александр Валерьевич
|↓15
|1 800 659
|5 814
|96 016 617
|19
|Исаевич Александр Игоревич
|↑7
|1 797 369
|15 852
|64 643 118
|20
|Шувалов Игорь Иванович
|↑3
|1 552 512
|6 217
|197 160 273
|21
|Рахманов Алексей Львович
|↑3
|1 316 081
|5 436
|140 893 689
|22
|Фрадков Петр Михайлович
|↑8
|1 260 110
|4 033
|138 613 112
|23
|Осеевский Михаил Эдуардович
|↑13
|1 234 465
|4 566
|200 032 942
|24
|Усманов Алишер Бурханович
|↓13
|1 230 684
|8 660
|120 370 343
|25
|Тиньков Олег Юрьевич
|↓10
|1 199 533
|5 977
|124 145 227
|26
|Алекперов Вагит Юсуфович
|↓6
|1 019 726
|7 480
|130 509 326
|27
|Авен Петр Олегович
|↓5
|994 074
|5 190
|94 728 359
|28
|Скуратов Сергей Николаевич
|-
|993 908
|3 431
|121 789 303
|29
|Мордашов Алексей Александрович
|↓11
|986 090
|7 190
|158 393 059
|30
|Гуцериев Михаил Сафарбекович
|↑10
|800 141
|6 757
|126 973 527
|31
|Дмитриев Кирилл Александрович
|↑2
|789 888
|3 214
|184 687 595
|32
|Гурьев Андрей Андреевич
|↑16
|721 755
|3 157
|144 258 449
|33
|Токарев Николай Петрович
|↑1
|659 453
|2 513
|75 658 099
|34
|Тимченко Геннадий Николаевич
|↓7
|649 615
|5 054
|134 504 566
|35
|Липа Кирилл Валерьевич
|-
|627 820
|1 585
|119 463 312
|36
|Рашников Виктор Филиппович
|↑1
|622 459
|4 580
|60 332 770
|37
|Евтушенков Владимир Петрович
|↑2
|590 989
|3 550
|63 058 985
|38
|Лисин Владимир Сергеевич
|=
|562 764
|5 430
|97 113 766
|39
|Мельниченко Андрей Игоревич
|↓7
|559 217
|4 818
|83 175 743
|40
|Волож Аркадий Юрьевич
|↓5
|518 734
|2 776
|128 705 221
|41
|Керимов Сулейман Абусаидович
|↓10
|491 178
|4 759
|99 324 703
|42
|Калви Майкл
|-
|481 889
|948
|50 509 968
|43
|Ротенберг Аркадий Романович
|↓1
|348 679
|1 967
|76 788 885
|44
|Мазепин Дмитрий Аркадьевич
|↓15
|340 336
|1 736
|60 219 998
|45
|Листов Борис Павлович
|-
|331 204
|3 062
|54 222 450
|46
|Верхошинский Владимир Вячеславович
|-
|297 866
|1 221
|93 081 341
|47
|Березкин Григорий Викторович
|-
|287 761
|952
|54 738 805
|48
|Пястолов Владимир Геннадьевич
|-
|287 094
|613
|33 379 632
|49
|Федун Леонид Арнольдович
|-
|283 719
|2 446
|64 265 347
|50
|Торбахов Александр Юрьевич
|-
|258 095
|1 775
|44 710 645