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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Росстат оценил рост зарплат в октябре в 9,9% год к году в реальном выражении

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2023 года составил 9,9% в годовом выражении после повышения на 7,2% в сентябре, 9,5% в августе, на 9,2% в июле, на 10,5% в июле, на 13,3% в мае, на 10,4% в апреле, на 2,7% в марте, на 2,0% в феврале и на 0,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

В целом за январь-октябрь 2023 года реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 7,7% в годовом сравнении.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в октябре 2023 года составила 73 830 руб., увеличившись на 17,2% по сравнению с октябрем 2022 года.

Минэкономразвития ожидало (прогноз от сентября) рост реальных зарплат в 2023 году на уровне 6,2%, в 2024 году - 2,5%.

Президент РФ Владимир Путин в середине декабря заявил, что рост заработных плат в реальном выражении в 2023 году составит около 8%.

Росстат
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