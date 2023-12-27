Рост цен на бензин с 19 по 25 декабря ускорился до 0,22% после 0,05% неделей ранее

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 декабря выросли на 0,22% по сравнению с предыдущей неделей после увеличения на 0,05% с 12 по 18 декабря, снижения на 0,11% с 5 по 11 декабря, на 0,16% с 28 ноября по 4 декабря, сообщил Росстат.

Бензин дорожает вторую неделю подряд после продолжительного снижения, начавшегося в конце сентября, когда падение было зафиксировано впервые с первой недели марта этого года.

По отношению к началу года цены на бензин в РФ на 25 декабря повысились на 7,3% при общей инфляции за этот период в 7,42%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 25 декабря составляла 54,64 руб. (на 18 декабря – 54,52 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 50,26 руб. (50,15 руб.), АИ-95 – 54,87 руб. (54,75 руб.), АИ-98 – 68,36 руб. (68,18 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 19 по 25 декабря оставались стабильными после того, как росли на 0,1% в предыдущие две недели.

С начала года дизтопливо подорожало на 9,9%. Средняя цена ДТ в стране на 25 декабря составила 64,37 руб. за литр (на 18 декабря также 64,37 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 18 по 24 декабря, по данным Росстата, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 923,1 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 0,9% до 1 млн 755,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).