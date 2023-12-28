Совкомбанк разместил локальные бонды на $25,2 млн для замещения субординированных евробондов-2030

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк разместил локальные облигации на $25,2 млн для замещения субординированных евробондов с погашением в 2030 году. Об этом сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 8,41%.

Замещаемый выпуск объемом $300 млн был размещен в сентябре 2019 года. Долговые бумаги были включены в состав источников капитала второго уровня. Ставка купона по выпуску составляет 8%, по бумагам предусмотрен колл-опцион через 5,5 года с даты размещения.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Из раскрытия банка следует, что денежными средствами были оплачены 22,2 тыс. облигаций, евробондами – 3 тыс. облигаций. Все выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

В конце октября набсовет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций на все выпуски евробондов – это два "вечных" выпуска, субординированный выпуск с погашением в апреле 2030 года, а также небольшой выпуск – всего на $11,17 млн – это сумма непогашенных еврооблигаций SCI Finance B.V. (остаток размещенного еще в 2013 году, а в 2017 году конвертированного в "вечный", суборда на $125 млн "Восточного экспресс банка", впоследствии присоединенного к Совкомбанку).

На данный момент Совкомбанк завершил замещение всех четырех выпусков. Наибольший объем еврооблигаций замещен в "вечном" выпуске, размещенном в 2021 году, на локальные облигации обменяно почти 40% от первоначального объема в $300 млн.

По всем замещающим бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Совкомбанк с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, что лишило его технической возможности обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.

Кредитная организация с прошлого года временно приостанавливала выплаты по "вечным" евробондам, воспользовавшись опцией, предусмотренной условиями бессрочных долговых инструментов для банков. В ноябре этого года банк сообщил о возобновлении выплат по "вечным" евробондам держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.

В ноябре прошлого года Совкомбанк завершил размещение по закрытой подписке локальных бондов на $163,6 млн (27% от возможного объема). Кредитная организация сообщала, что в рамках размещения этого выпуска на новые локальные бонды можно было обменять еврооблигации банка разных типов, в том числе бессрочные. Формально этот выпуск локальных бондов не являлся замещающим, поскольку срок его погашения не совпадал со сроками погашения евробондов, как это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Сам банк позиционировал его как "процесс покупки и продажи" долговых бумаг.