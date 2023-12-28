Фонд экс-главы "Мегафона" Вермишяна купил 25% "Селектела"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционный фонд Tier 5, основанный бывшим генеральным директором "Мегафона" Геворком Вермишяном, приобрел 25% провайдера IT-инфраструктуры "Селектел" (Selectel), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Селектела".

Детали сделки стороны не раскрывают. Как говорится в сообщении на сайте раскрытия информации, в результате сделки доля крупнейшего владельца ООО "Селектел" - компании LVL1 Management Ltd - сократилась до 71,3% с 96,3% .

"В секторе IT-инфраструктуры ожидается экспоненциальное развитие на фоне роста объема данных, средств их обработки и хранения. Я пристально смотрел за впечатляющим ростом Selectel. Для нас очевидно, что рынок облачных сервисов только набирает обороты, и мы считаем, что Selectel - лучшая независимая команда, в масштабировании которой мы можем принять участие", - заявил через пресс-службу Вермишян.

"Мы продолжим следовать своему курсу в партнерстве с командой Геворка (Вермишяна - ИФ), которая имеет обширный опыт на телекоммуникационном рынке", - заявил гендиректор Selectel Олег Любимов.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. Крупнейшим акционером ООО "Селектел" является принадлежащая им компания LVL1 Management Ltd с долей 71,3%, еще 3,7% - у менеджмента ООО.

По итогам 2022 года выручка составила 8,14 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 4,6 раза - до 1,42 млрд рублей.

Сейчас идет процесс преобразования компании из ООО в АО. Уставный капитал будущего АО будет составлять 125 млн рублей и состоять из 500 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая. В ноябре ЦБ РФ зарегистрировал выпуск акций компании.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность выхода на биржу. В августе владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO.