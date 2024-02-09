Бывший глава "Мегафона" Вермишян вошел в совет директоров "Селектела"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Участники ООО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) на внеочередном собрании 9 февраля избрали совет директоров, сообщила компания.

В частности, в совет директоров избран Геворк Вермишян - основатель инвестиционного фонда Tier 5, владеющего 24% "Селектела".

Кроме того, в совет вошел генеральный директор "Селектела" Олег Любимов, представители LVL1 Management Ltd (крупнейший владелец провайдера) Андрей Голухов и Андрей Лисянский. На собрании также было принято решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров.

Кроме того, на собрании было решено скорректировать размер уставного капитала будущего АО "Селектел", которое создается путем преобразования из действующего ООО. Изначально предполагалось, что уставный капитал будет составлять 125 млн рублей.

В пятницу участники ООО "Селектел" решили установить размер уставного капитала АО равным 130 млн рублей. Он будет состоять из 520 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.

Уставный капитал будет сформирован следующим образом: за счет уставного капитала ООО "Селектел" - 128 318 125 рублей (что соответствует 513 272 500 обыкновенных акций), за счет собственных средств ООО "Селектел" (а именно за счет нераспределенной прибыли) - 1 681 875 рублей (соответствует 6 727 500 обыкновенных акций).

Способ размещения акций АО "Селектел" - обмен долей участников ООО "Селектел" на акции создаваемого АО.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

LVL1 Management Ltd (принадлежит основателям ООО Льву Левиеву и Вячеславу Мирилашвили) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

По итогам 2022 года выручка компании составила 8,14 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 4,6 раза - до 1,42 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность выхода на биржу. В августе владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO.