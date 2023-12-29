Добыча нефти в РФ в 2023 году составит до 523 млн т

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал он.

В октябре вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал прогноз по итогам текущего года в 525-527 млн т нефти в год.

В 2022 году Россия добыла 535 млн т.

Таким образом, в 2023 году показатель может снизиться на 2,2%.