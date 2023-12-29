НТЦ "Приводная техника" привлек внешнего инвестора: 10% купило "Управление инвестициями ФТИ"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Иннопрактики" Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова инвестировали в челябинский Научно-технический центр "Приводная техника".

По данным ЕГРЮЛ, 29 декабря ООО "Управление инвестициями "ФТИ", которым на паритетных началах владеют Тихонова и Попова, стало владельцем 10% ООО "НТЦ "Приводная техника". Свои пакеты сократили все три учредителя - Сергей, Артем и Евгений Чупины, у каждого из них теперь по 30% долей.

Пресс-служба ГК "Приводная техника" подтвердила сделку. "Для нашего развития важно оставаться конкурентоспособными, для чего нам необходимо привлекать внешнее финансирование. Это нужно как для инвестиций в расширение и модернизацию производства, так и для конкуренции с мировыми производителями аналогичной продукции, в том числе в рамках импортозамещения. Для нас трудно было найти идеально подходящего инвестора", - процитировала компания Сергея Чупина.

По его словам, новый инвестор предложил наилучшие условия, а также поддержал отказ учредителей "Приводной техники" от стратегии слияний и поглощений.

Попова также подтвердила инвестицию в "Приводную технику". "Мы приобрели долю в компании, в том числе за счет банковского кредита под залог имущества", - сказала она.

"Приводная техника" специализируется на автоматизации современных промышленных объектов, агрегатов и комплексов, разработке и производстве силовой преобразовательной техники, электродвигателей и промышленных систем накопления и хранения электроэнергии. В группу входит шесть предприятий с более чем 1200 сотрудниками, четырьмя производственными площадками, расположенными в Челябинске и Снежинске, также имеются производственно-складские базы в Нижневартовске и Нефтеюганске.