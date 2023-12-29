Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

НТЦ "Приводная техника" привлек внешнего инвестора: 10% купило "Управление инвестициями ФТИ"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Иннопрактики" Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова инвестировали в челябинский Научно-технический центр "Приводная техника".

По данным ЕГРЮЛ, 29 декабря ООО "Управление инвестициями "ФТИ", которым на паритетных началах владеют Тихонова и Попова, стало владельцем 10% ООО "НТЦ "Приводная техника". Свои пакеты сократили все три учредителя - Сергей, Артем и Евгений Чупины, у каждого из них теперь по 30% долей.

Пресс-служба ГК "Приводная техника" подтвердила сделку. "Для нашего развития важно оставаться конкурентоспособными, для чего нам необходимо привлекать внешнее финансирование. Это нужно как для инвестиций в расширение и модернизацию производства, так и для конкуренции с мировыми производителями аналогичной продукции, в том числе в рамках импортозамещения. Для нас трудно было найти идеально подходящего инвестора", - процитировала компания Сергея Чупина.

По его словам, новый инвестор предложил наилучшие условия, а также поддержал отказ учредителей "Приводной техники" от стратегии слияний и поглощений.

Попова также подтвердила инвестицию в "Приводную технику". "Мы приобрели долю в компании, в том числе за счет банковского кредита под залог имущества", - сказала она.

"Приводная техника" специализируется на автоматизации современных промышленных объектов, агрегатов и комплексов, разработке и производстве силовой преобразовательной техники, электродвигателей и промышленных систем накопления и хранения электроэнергии. В группу входит шесть предприятий с более чем 1200 сотрудниками, четырьмя производственными площадками, расположенными в Челябинске и Снежинске, также имеются производственно-складские базы в Нижневартовске и Нефтеюганске.

Катерина Тихонова Приводная техника Наталья Попова Управление инвестициями ФТИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин РФ принял решение о беспошлинном импорте яиц в Россию до 30 июня 2024 г.

Кабмин РФ принял решение о беспошлинном импорте яиц в Россию до 30 июня 2024 г.

Сооснователь Fix Price Хачатрян продал свою долю в ритейлере партнеру по бизнесу

Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году с 2,1% до 1,2%

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%

Цены на нефть растут в пятницу, но завершают в минусе IV квартал и весь 2023 год

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2023 г. на $1,5 трлн

"Аэрофлот" в октябре планирует повысить "плоские" тарифы на 6%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 5,13%, на Аи-92 - на 4,93%

ВТБ подал иски на 74 млн евро к своей британской "дочке"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });