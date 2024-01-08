Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:35

Рубль снижается к доллару и стабилен к юаню на старте торгов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно подрастает, курс китайского юаня стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль снижается к американской валюте на фоне дешевеющей 8 января утром нефти и пониженной активности торгов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,43 руб./$1 (+48 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,74 рубля выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже всего на 1 копейку - до 12,64 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами умеренного снижения курса рубля к доллару США в начале торгов 8 января является как падение нефтяных котировок, так и в целом негативная конъюнктура мировых рынков капитала из-за нового витка противостояния между Китаем и Соединенными Штатами. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке остается пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:01 МСК снизилась на 1,07%, до $77,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,14%, до $72,97 за баррель.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник показывают негативную динамику. Китайский индекс CSI 300 теряет в ходе торгов 0,9%, гонконгский Hang Seng упал на 2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 0,6%, южнокорейский Kospi Composite - на 0,4%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается 0,07%, что говорит об ухудшении настроений и на фондовом рынке США.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite вырос впервые за шесть сессий. Данные по безработице в США за декабрь, опубликованные 5 января, показали, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федеральной резервной системы. Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 216 тыс., сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 170 тыс. Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%. Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, отмечают эксперты.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте оценивается трейдерами в 62%.

Китай ввел санкции против пяти американских компаний за недавние продажи оружия Тайваню и заявил США протест, сообщил в воскресенье МИД КНР. "Соединенные Штаты (...), продавая оружие тайваньскому региону Китая и используя различные предлоги для введения незаконных односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая", - говорится в заявлении официального представителя МИД.

Он отметил, что такие действия Вашингтона также угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе и серьезно ущемляют законные права и интересы китайских компаний и частных лиц. "Китай заявляет в связи с этим решительный протест и уже сделал США соответствующее представление", - сообщил дипломат.

Китайские власти также приняли решение ввести санкции в отношении пяти американских военных компаний, включая BAE Systems Land and Armament, Aliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat, заявили в МИД КНР. Эти меры включают замораживание движимого, недвижимого и других видов имущества в Китае, а также запрет китайским организациям и частным лицам торговать с ними, сотрудничать и осуществлять другую деятельность.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил: "Я хотел бы подчеркнуть, что решимость китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность, а также защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан непоколебима". Он призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", международное право и основные нормы международных отношений, а также прекратить вооружение Тайваня и незаконные односторонние санкции против Пекина. "В противном случае Китай ответит решительным и силовым противодействием", - предупредили в китайском МИД.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Конгресс США согласовал бюджет правительства на 2024 год

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Китай ввел санкции против пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Финляндия планирует отказаться в 2025 году от импорта российского СПГ

Цены на нефть повышаются и завершают неделю ростом

Цены на нефть повышаются и завершают неделю ростом

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль умеренно укрепился в четверг, частично отыграв потери предыдущего дня

Рубль умеренно укрепился в четверг, частично отыграв потери предыдущего дня

Экспорт "Газпрома" в Китай вышел на новый контрактный уровень

Экспорт "Газпрома" в Китай вышел на новый контрактный уровень

Изменения рубля в начале торгов в четверг незначительные благодаря стабилизации нефти

Изменения рубля в начале торгов в четверг незначительные благодаря стабилизации нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });