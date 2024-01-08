Доллар США стабилен к евро, дорожает к фунту и ослабляется в паре с иеной

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в понедельник, укрепляется относительно фунта стерлингов и дешевеет к иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

На прошлой неделе DXY вырос на 1% вслед за пересмотром трейдерами прогнозов в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда за декабрь.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте теперь оценивается трейдерами в 62% против более 90% в конце прошлого года.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за декабрь, которые будут обнародованы в четверг.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Пара евро/доллар по данным на 9:05 мск в понедельник торгуется на уровне $1,0939 по сравнению с $1,0940 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару опустился в ходе торгов до $1,2704 с $1,2718 в пятницу.

Стоимость американской валюты к иене снизилась до 144,34 иены с 144,62 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара к юаню составляет 7,1577 юаня против 7,1299 юаня в пятницу.