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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:23

Валютные резервы Китая в декабре выросли до максимума за 2 года

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в декабре увеличились до максимальных за 2 года $3,238 трлн по сравнению с $3,172 трлн в предыдущий месяц, говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до $3,2 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня в декабре вырос на 0,52% в паре с американской валютой. Между тем доллар подешевел на 2% относительно корзины основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец декабря увеличились до 71,87 млн унций по сравнению с 71,58 млн унций месяцем ранее. Показатель повысился по итогам 14-го месяца подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $148,23 млрд по сравнению с $145,7 млрд месяцем ранее.

По итогам всего 2023 года валютные резервы Китая увеличились на $110,29 млрд.

Китай КНР
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