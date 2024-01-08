Сводный индекс доверия в еврозоне в декабре вырос до 96,4 пункта

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в декабре увеличился до 96,4 пункта - максимального уровня с мая, говорится в отчете Европейской комиссии.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение индекса составило 94 пункта, а не 93,8 пункта, как сообщалось ранее.

Индекс доверия в промышленном секторе в декабре повысился до минус 9,2 пункта с минус 9,5 пункта в ноябре, в сфере услуг - до 8,4 пункта с 5,5 пункта, в сфере розничной торговли - до минус 5,7 пункта с минус 7,1 пункта, в строительном секторе - до минус 3,6 пункта с минус 4,4 пункта.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в прошлом месяце увеличился до минус 15 пунктов с минус 16,9 пункта месяцем ранее.