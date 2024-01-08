Shell предупредил о списаниях до $4,5 млрд в IV квартале

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Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Нефтегазовый концерн Shell предупредил о списаниях в связи с обесценением активов в IV квартале 2023 года на сумму $4,5 млрд, говорится в опубликованном компанией прогнозе.

Списания на общую сумму от $2,5 до $4,5 млрд обусловлены в первую очередь макроэкономическими и внешними событиями, а также отдельными позициями в портфеле, такими как нефтехимические активы в Сингапуре. В том числе списания в $1,5-$2,1 млрд касаются сегмента переработки и химии, а $0,3-$0,8 млрд - газового блока.

Компания сузила ориентир добычи за квартал до 1,83-1,93 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с первоначальной более широкой вилки в 1,75-1,95 млн б/с. В третьем квартале показатель был на уровне 1,753 млн б/с.

Производство СПГ составит 6,9-7,3 млн тонн (ранее нижняя граница прогноза была 6,7 млн тонн) по сравнению с 6,9 млн тонн в третьем квартале 2023 года.

Публикация финансовых результатов компании назначена на 1 февраля.