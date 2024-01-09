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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 2,2%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе на фоне снижения доходности гособлигаций.

Доходность десятилетних US Treasuries накануне опустилась на 4 базисных пункта и достигла 4,001% годовых после публикации результатов опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка и показавшего снижение инфляционных ожиданий американцев.

Так, медианные инфляционные ожидания на ближайший год упали до минимальных с января 2021 года 3% по сравнению с 3,4% по итогам предыдущего опроса, на три года - до 2,5% с 3%, пять лет - до 2,5% с 2,7%.

В четверг Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в декабре. Экономисты ожидают ускорения инфляции до 3,3% по сравнению с ноябрьскими 3,1%, пишет MarketWatch.

Шансы на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, составляют около 59%, по данным CME FedWatch.

Капитализация разработчика противораковых препаратов Harpoon Therapeutics взлетела более чем вдвое по итогам торгов в понедельник на новости о его покупке за $680 млн компанией Merck & Co., акции которой подорожали на 0,1%.

Цена бумаг специализирующейся на медицинских технологиях Axonics выросла на 20,5%. Производитель медоборудования Boston Scientific, прибавивший 0,5% в рыночной стоимости, покупает ее примерно за $3,7 млрд.

Акции производителя компьютерной техники Dell Technologies подорожали на 4,6%. JPMorgan повысил их рейтинг до "выше рынка" с "нейтрального".

Рыночная стоимость разработчика облачных платформ и сервисов Twilio Inc. увеличилась на 6,7% после новостей об уходе его сооснователя Джеффри Лоусона с постов главного исполнительного директора и председателя совета директоров. Некоторые аналитики полагают, что это может создать условия для разделения компании.

Бумаги производителя широкого ассортимента потребительских товаров Newell Brands поднялись в цене на 1,7%. Компания сообщила, что сократит штат примерно на 7% к концу 2024 года.

Капитализация Moderna Inc. повысилась на 3,9%. Биотехнологическая компания заявила, что в 2023 году выручила $6,7 млрд от продажи товаров. Эксперты, чью среднюю оценку приводит MarketWatch, ожидали показатель на уровне $6,35 млрд. Moderna также подтвердила прогноз выручки на 2024 год в $4 млрд.

Цена бумаг канадского производителя и ритейлера спортивной одежды Lululemon Athletica увеличилась на 0,1%. Он повысил прогноз выручки на четвертый квартал 2023 финансового года до $3,17-3,19 млрд с $3,14-3,17 млрд, чистой прибыли на акцию - до $4,96-5 с $4,85-4,93.

В свою очередь, выпускающая десятки тысяч различных товаров 3M Co. планирует через пять лет свернуть свою пенсионную программу для американских сотрудников, не входящих в профсоюзы, и перейти на более гибкие традиционные пенсионные планы 401(k). Рыночная стоимость компании повысилась на 0,3%.

Между тем давление на рынок акций оказала новость о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX 9 из-за пятничного инцидента с лайнером Alaska Airlines. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты этих самолетов в воздушном пространстве страны и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями.

Как сообщалось, Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда в минувшую пятницу после потери части фюзеляжа в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Boeing Co. заявила, что во вторник проведет специальное заседание для обсуждения мер по обеспечению безопасности полетов в ответ на инцидент. Ее акции подешевели на 8%. Бумаги Alaska Air Group снизились на 0,2%, поставщика фюзеляжей Spirit AeroSystems Holdings - на 11,1%.

Акции Bank of America Corp. потеряли в цене 0,8%. Банк рассчитывает зафиксировать в четвертом квартале 2023 года неденежные расходы в размере $1,6 млрд в связи с ожидаемой сменой референсной ставки, к которой привязаны выплаты процентов по кредитам.

Dow Jones Industrial Average повысился в понедельник на 0,58% и достиг 37683,01 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 1,41% - до 4763,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,2% и составил 14843,77 пункта.

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