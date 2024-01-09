Банки и МФО в РФ будут предупреждать заемщиков о рисках закредитованности

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года при кредитовании граждан будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50% доходов.

Значение показателя долговой нагрузки (ПДН) демонстрирует заемщику, какую часть своих доходов он использует для погашения имеющихся кредитов и займов. Таким образом, уведомление заемщика о рассчитанном в отношении него кредитором показателе долговой нагрузки будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.

Согласно закону, банк или МФО обязаны по каждому заемщику рассчитать ПДН при принятии решения о предоставлении потребительского кредита (займа); при принятии решения об увеличении размера среднемесячного платежа (за исключением кредита с лимитом кредитования); при принятии решения об увеличении лимита кредитования по потребительскому кредиту с лимитом кредитования; при продлении срока действия договора потребительского кредита с лимитом кредитования.

Новый расчет ПДН заемщика необходимо провести, если с даты обращения и первого расчета ПДН до выдачи кредита прошло более 31 календарного дня.