Банк России 9 января проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки"
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Банк России 9 января проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" на срок 1 день, максимальный объем привлекаемых денежных средств составляет 1,240 трлн рублей, сообщает сайте ЦБ.
Дата привлечения денежных средств в депозит - 9 января, дата возврата депозита и уплаты процентов - 10 января.
Минимальная сумма одной заявки - 100 млн рублей.
Время приема заявок с использованием системы торгов "Московской биржи" - 11:30-12:00 по Москве, путем прямого обмена документами в электронном виде 10:00-12:00, путем обмена документами на бумажном носителе - до 12:00.