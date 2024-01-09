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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Продажи BMW в 2023 году выросли до рекордных 2,56 млн автомобилей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke AG продала рекордные 2,56 млн автомобилей в 2023 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, за год поставки увеличились на 6,5%. При этом в четвертом квартале прирост составил 10% до 718,8 тыс. машин.

В 2023 году продажи машин бренда BMW выросли на 7,3% до 2,25 млн единиц, MINI – на 0,9% до 295 тыс., Rolls-Royce – на 0,2% до 6032 машин. Кроме того, компания продала 209 тыс. мотоциклов, что на 3,1% больше, чем годом ранее.

BMW достигла своей цели и довела долю электромобилей до 15% общего показателя. Продажи машин на электродвигателях подскочили на 74% до 376 тыс. В текущем году компания планирует реализовать свыше 500 тыс. электрокаров.

BMW увеличила продажи в США на 9,4% до 395,7 тыс. автомобилей, в Европе – на 7,5% до 942,8 тыс., в Китае – на 4,2% до 824,9 тыс.

Акции BMW дешевеют на 0,2% во вторник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 3,6% до 63,8 млрд евро.

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