Структура АФК "Система" стала владельцем несостоявшейся La Datcha на Камчатке

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Структура ПАО АФК "Система" стала владельцем юрлица, которое изначально создавалось под реализацию проекта элитного гостевого комплекса Олега Тинькова La Datcha на Камчатке.

По данным ЕГРЮЛ, с 28 декабря ООО "Заря", входящее в рыбопромышленный холдинг "Восход" из портфеля АФК, стало владельцем 100% ООО "Хонка Камчатка".

В пресс-службе АФК "Система" от комментариев воздержались.

"Хонка Камчатка" зарегистрировано в 2018 году (до сентября 2019 года работало под наименованием "Ла Дача Камчатка"), основным видом его деятельности является "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания".

С середины декабря 2023 года "Хонка Камчатка" принадлежала компании ООО "Росса Ракенне Спб" - российскому дистрибутору концерна по производству финских домов Honka.

До этого, с августа 2021 года, владельцем "Хонка Камчатка" была кипрская Woorlon Holdings Ltd.

В 2019 году сообщалось, что "Хонка Камчатка" является одним из инвесторов ТОР "Камчатка". В 2021 году в материалах Совета Федерации указывалось, что речь идет о строительстве гостиницы-шале премиум-класса на Дальнем Востоке с объемом инвестиций в 1,15 млрд рублей.

La Dacha - личный проект бизнесмена Олега Тинькова. В 2022 году он покинул Россию и продал активы в стране, включая и объекты под этот не до конца реализованный проект.